ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

A Vienna e a Parigi al via i preparativi per il Natale

Vienna, 7 nov. (askanews) - I preparativi per il Natale cominciano sempre prima, appena conclusi i festeggiamenti di Halloween e archiviati zucche e fantasmi, si comincia con stelle, luci, Babbi Natale, renne e quant'altro. A Vienna, sono stati inaugurati nel cortile del Castello di Sch nbrunn i mercatini di Natale. L'area davanti al palazzo imperiale si trasforma fino al 6 gennaio in un regno natalizio con innumerevoli luci, oltre 90 casette decorate e una vasta gamma di artigianato tradizionale, cucina regionale e attività per tutta la famiglia. In questa stagione festiva, la città ospiterà 14 mercatini con oltre 900 bancarelle.

Mentre a Parigi l0'attrice e modella tedesca Diane Kruger ha inaugura le vetrine natalizie del grande magazzino parigino Printemps Haussmann, che ritraggono cani bianchi come venditori di hot dog e tassisti, ispirati al tema "Natale a New York".

