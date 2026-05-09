A Ventotene si celebra la Giornata dell'Europa

Roma, 9 maggio (askanews) - Il 9 maggio si celebra la Giornata dell'Europa, ricorrenza che ricorda la dichiarazione Schuman del 1950, considerata atto fondativo del processo di integrazione europea. In questa occasione, le Fondazioni di origine bancaria riunite in Acri, promuovono un'iniziativa rivolta ai giovani a Ventotene, luogo simbolo in cui nacque l'idea di un'Europa unita.

"Sicuramente lo spunto è stato la giornata del 9 di maggio, che è la giornata dell'Europa. L'attività delle Fondazioni di origine bancaria è proprio quella di cercare di avvicinare i giovani ai valori costituenti dell'Unione Europea, soprattutto in un momento come questo, dove viviamo in mezzo a tensioni geopolitiche" ha dichiarato Bernabò Bocca, Vicepresidente Vicario di Acri.

Presenti 25 studenti tra i 18 e i 22 anni, partecipanti alla Scuola d'Europa a Ventotene (Spring School of Europe), promossa dall'associazione "La Nuova Europa" con il contributo di Acri nell'ambito del "Ventotene Europa Festival".

"Il punto che mi interessa di più di questo programma è sicuramente la partecipazione alla vita democratica e alla cittadinanza attiva, in quanto sono da poco maggiorenne, quindi da poco entro nel mondo della politica e quindi sono sicuramente interessata a scoprire di più su quell'ambito e a interessarmi anche di più", "Credo fortemente nell'idea di un'Europa federale. Mi chiedevo se in questa esperienza di tre giorni a Ventotene, tramite una serie di confronti e di dialoghi programmati, riuscirò a capire se sia un progetto realizzabile e in che modalità" hanno dichiarato alcuni degli studenti presenti.

L'iniziativa si inserisce in un impegno più ampio delle Fondazioni sui temi della cittadinanza europea, con percorsi formativi e iniziative culturali, finalizzati a rafforzare la conoscenza delle istituzioni europee e dei valori su cui si fonda l'Unione.

"Riportare i giovani ai valori costituenti dell'Unione Europea, per noi, è un tema molto importante. Abbiamo quindi approfittato della Scuola d'Europa e di questi tre giorni che si svolgeranno a Ventotene per avvicinare 25 ragazzi, di provenienza delle fondazioni di origine bancaria, che avranno proprio occasione in questi tre giorni di capire lo spirito costitutivo dell'Europa e che cosa oggi i valori dell'Europa significano per la nostra civiltà" ha concluso Bocca.

Le Fondazioni sono inoltre attive sul fronte dell'europrogettazione, con l'obiettivo di sviluppare competenze utili all'accesso ai programmi europei, soprattutto a beneficio delle organizzazioni del Terzo settore. L'obiettivo è quello di facilitare l'utilizzo delle risorse dell'Unione e promuovere la creazione di partenariati a livello internazionale. A supporto di queste attività, è stato realizzato anche il sito euknow.it. Le Fondazioni partecipano inoltre a Philea, network della filantropia che riunisce oltre 170mila organizzazioni, favorendo confronto ed elaborazione condivisa sulle principali sfide comuni.