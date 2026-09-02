ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

A Venezia Taro, "La ragazza con la Leica" che fotografava la guerra

Venezia, 2 set. (askanews) - "La ragazza con la Leica", presentato all'83esima edizione della Mostra di Venezia come film d'apertura della sezione Orizzonti, è la storia di una grande fotografa di guerra del passato, Gerda Taro, che ci fa riflettere su quanto sia importante la testimonianza diretta dei conflitti. La regista Alina Marazzi si è ispirata al romanzo di Helena Janeczek vincitore del Premio Strega per raccontare la vitalità e il coraggio di questa giovane donna morta nel 1937, in Spagna, dove era andata per raccogliere testimonianze fotografiche della guerra civile.

La regista durante la conferenza stampa a Venezia ha spiegato: "E' stata la lettura del romanzo che mi ha restituito la complessità, la contemporaneità anche di questa figura femminile. Il romanzo è già costruito intrecciando diversi piani temporali, intrecciando narrazione con documentazione storica e questo ha risuonato particolarmente in me e mi ha fatto immaginare un certo tipo di film che poi sono riuscita a realizzare".

Il film è ambientato nel luglio del '37 a Parigi, dove Gerda si era rifugiata con alcuni compagni dopo essere fuggita dalla Germania nazista. Tra passato e presente, man mano, riaffiorano i momenti che hanno segnato la sua vita: l'impegno politico a Lipsia accanto al suo primo amore, gli anni dell'esilio a Parigi, il colpo di fulmine con Robert Capa, la scoperta della fotografia e il desiderio, sempre più forte, di usare la sua Leica come strumento di lotta e di libertà.

Tra documentario e racconto filmico "La ragazza con la Leica" mostra la vera storia di Taro, qui interpretata da Emilia Schuele, che è stata considerata per quasi 60 anni solo la compagna del fotografo Robert Capa. I suoi scatti perduti sono stati ritrovati solo nel 1995, in una valigia, a città del Messico.

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