ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

A Venezia scatta l'applauso per Mattarella in piazza San Marco

Venezia, 17 giu. (askanews) - Ci sono pochi italiani e tantissimi turisti, provenienti da tutto il mondo, in un mercoledì pomeriggio di giugno in piazza San Marco eppure anche da una platea così internazionale scatta l'applauso quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva in piazza San Marco a Venezia.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal sindaco Simone Venturini e dal presidente della Regione Alberto Stefani attraversa la piazza salutando e si dirige verso Palazzo Ducale meta di una visita nella sua giornata nella città della Laguna al termine del simposio di Cotec Europa. Dopo Mattarella sono attesi il re di Spagna Felipe VI e il presidente del Portogallo Antonio Seguro per una visita insieme al presidente italiano ad alcune sale del Palazzo Ducale.

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