ULTIME NOTIZIE 09 SETTEMBRE 2026

A Venezia Scalera madre senza freni in "Il fuoco che ti porti dentro"

Roma, 9 set. (askanews) - E' un vero fuoco quello che guida le parole e le azioni di Angela, interpretata da Vanessa Scalera, nel film di Edoardo De Angelis presentato in concorso all'83esima Mostra di Venezia "Il fuoco che ti porti dentro". Tratto dal romanzo di Antonio Franchini, racconta la vigilia di Natale nella casa milanese di Antonio, interpretato da Lino Musella, fuggito molto tempo prima da Napoli anche per scappare da quella madre sempre sopra le righe, ostile, feroce, eccessiva e irresistibile.

L'attrice protagonista ha raccontato: "E' una donna contraddittoria, è una donna che ha la pretesa di smascherare gli altri invece possiede milioni di maschere, è una donna che nessuno riesce a smascherare. Non è una donna sincera e onesta. Lei ha una maschera di cemento armato, però pretende dagli altri verità. E' il ruolo che gli attori sognano, che gli artisti sognerebbero di incontrare nel loro percorso, no?".

Quell'appartamento milanese diventa un campo di battaglia emotivo, comico, violento, che fa riemergere sopraffazioni e incomprensioni. Un corpo a corpo sentimentale tra madre e figlio e una sorta di resa dei conti destinata a cambiare per sempre il senso del loro legame, come ha spiegato il regista: "E' un amore che si esprime in maniera non capace, è un amore quantomeno un poco maldestro. Questo fuoco può bruciare. Mi chiedo se possiamo ancora chiamarlo amore".

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