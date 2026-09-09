A Venezia Penelope Cruz in rosso, Bardem e Ben Affleck sul red carpet

Venezia, 9 set. (askanews) - La coppia d'oro del cinema, formata da Penelope Cruz e Javier Bardem, ha illuminato il red carpet della Mostra di Venezia. I due attori spagnoli sono tornati a lavorare insieme nel film "Bunker", presentato in concorso, e con loro sul tappeto rosso hanno sfilato il regista Florian Zeller e gli altri interpreti, Paul Dano, Stephen Graham, e una giovane promessa del cinema, Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold.

Al Lido è arrivato a sorpresa anche Ben Affleck, per la prima del film di suo fratello Casey, "Company". Un affare di famiglia, visto che in questo film accanto a Nick Nolte recitano anche i figli di Casey, Atticus e Indiana.