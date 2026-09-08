ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2026

A Venezia "Musk", il documentario sul vero volto del miliardario Usa

Roma, 8 set. (askanews) - E' stato presentato fuori concorso al festival di Venezia, e uscirà il 16 ottobre negli Stati Uniti, "Musk", il lungo documentario di Alex Gibney che mostra alcuni aspetti inediti della vita dell'imprenditore miliardario ed esamina il suo crescente potere economico e politico.

Attraverso un'accurata indagine giornalistica, con interviste a ex compagne, ex collaboratori, soci di Musk, e tanto materiale d'archivio, Gibney ridefinisce tutto ciò che sappiamo sul magnate. Rivela che il cosiddetto "genio visionario" non è altro che la reincarnazione, nel XXI secolo, di un truffatore. Il regista stesso lo ha definito "un individuo pericoloso".

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