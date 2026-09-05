ULTIME NOTIZIE 05 SETTEMBRE 2026

A Venezia l'eleganza di Marion Cotillard, Georgina, Maggie Gyllenhaal

Venezia, 5 set. (askanews) - E' stata Marion Cotillard la star del terzo red carpet serale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'attrice francese ha sfilato, come sempre elegantissima, in abito nero Chanel, prima della proiezione del film "Mr. Nelson, Did You Kill People?", diretto dal regista giapponese Shin'ya Tsukamoto, interpretato dall'attore australiano Geoffrey Rush e dall'americano Rodney Hicks.

Sullo stesso red carpet è arrivata anche la modella e influencer Georgina Rodriguez, con un look firmato Gucci. Mentre si è distinta ancora una volta per la sua eleganza la Presidente della giuria, Maggie Gyllenhaal.

Ma Cotillard non è stata l'unica francese a sfilare al Lido nella terza giornata, visto che il regista Cédric Kahn è arrivato alla prima del suo film "15/18" con tanti giovanissimi attori, protagonisti del suo film in concorso ambientato in un reparto di psichiatria adolescenziale in un ospedale francese.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi