ULTIME NOTIZIE 23 LUGLIO 2026

A Venezia in concorso Moretti, Bechis, De Angelis, Pallaoro, Strippoli

Roma, 23 lug. (askanews) - Nanni Moretti torna in concorso a Venezia, a 37 anni da "Palombella rossa", con il nuovo film "Succederà questa notte", interpretato da Louis Garrel e Jasmine Trinca. Ci sarà molta Italia quest'anno all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre.

Cinque sono i film italiani in lizza per il Leone d'Oro. Oltre a Moretti arriveranno: Marco Bechis, che a quasi 30 anni da "Garage Olimpo" porterà "Ritorno a Buenos Aires" con Adriano Giannini; Edoardo De Angelis che presenterà "Il fuoco che ti porti dentro", con Vanessa Scalera e Lino Musella; Andrea Pallaoro che mostrerà il film dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci "The echo chamber", interpretato da Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon, e il regista più giovane, Paolo Strippoli, che presenterà "L'estranea", con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi.

La presenza degli italiani in tutte le sezioni della Mostra è molto ampia: in concorso in Orizzonti c'è, fra gli altri, il film che segna l'esordio alla regia di Anna Foglietta, "Una storia", con Alba Rohrwacher e Guido Caprino, e "La città dei vivi" di Edoardo Gabbriellini, con Valerio Mastandrea, liberamente ispirato al libro di Nicola Lagioia. Fuori concorso in Venice Open arriveranno Mario Martone con "Scherzetto", interpretato da Toni Servillo, e "Nessun dolore" di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea .

Tra gli ospiti internazionali c'è grande attesa per la coppia Javier Bardem e Penelope Cruz che presenterà "Bunker" di Florian Zeller e per il docufilm "Oasis: Don't Look Back in Anger" che porterà a Venezia i fratelli Liam e Noel Gallagher. Ma la star della Mostra, anche quest'anno sarà lui, George Clooney, che riceverà il Leone d'oro alla carriera.

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