ULTIME NOTIZIE 30 AGOSTO 2025

A Venezia il "Frankenstein" di Del Toro: un film per restare umani

Venezia, 30 ago. (askanews) - Erano anni che Guillermo Del Toro sognava di portare sullo schermo il personaggio inventato da Mary Shelley e alla Mostra di Venezia ha finalmente presentato in concorso il suo "Frankenstein", che arriverà in alcuni cinema il 22 ottobre e sarà poi su Netflix dal 7 novembre.

Lo scienziato brillante ma tormentato qui è interpretato da Oscar Isaac, mentre la sua creatura, che suscita interrogativi sul senso dell'umanità e su cosa significhi davvero essere un mostro, è interpretata da Jacob Elordi. Questa grandiosa epopea porta il pubblico dalle remote distese artiche ai sanguinosi campi di battaglia dell'Europa ottocentesca, mentre Frankenstein e la sua Creatura intraprendono la loro personale ricerca di senso in un mondo che spesso appare folle.

Il film è un un dramma epico su cosa significhi essere umani, un tema molto caro al regista premio Oscar, che attraverso le sue parabole porta il pubblico a riflettere su temi universali. Incontrando la stampa, infatti, Del Toro ha detto: "Viviamo sicuramente in un momento di terrore e intimidazione e l'unica risposta sono il perdono e l'amore. La domanda centrale del romanzo è proprio: cosa significa esseri umani? Secondo me il compito più urgente, per tutti noi, è quello di restare umani. E' un film per tutti quelli che stanno cercando di mantenere la propria anima".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi