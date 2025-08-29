A Venezia Clooney (con sinusite) sul red carpet, Emma Stone "aliena"

Lido di Venezia, 29 ago. (askanews) - E alla fine George è arrivato sul red carpet. E' un habitué della Mostra, quest'anno in concorso con"Jay Kelly" di Noah Baumbach, Clooney aveva tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo. A Venezia era arrivato con la febbre e una forte sinusite, aveva saltato la conferenza stampa del film, ma al tappeto rosso su cui tutti lo attendevano non ha rinunciato.

Ha sfilato accompagnato e quasi sostenuto dalla sua Amal, sempre più splendente, in abito fucsia, e non ha deluso fan e fotografi. Ma il red carpet di "Jay Kelly" ha entusiasmato anche per l'arrivo del coprotagonista del film, Adam Sandler, a Venezia con moglie e figlie, per Laura Dern, e per la coppia formata da Baumbach e la moglie, la regista di "Barbie" Greta Gerwig.

Il secondo giorno della Mostra ha avuto anche un'altra grande protagonista, Emma Stone, amatissima attrice del film Leone d'oro "Povere creature", tornata a Venezia con il nuovo film di Yorgos Lanthimos, "Bugonia", opera distopica con Jesse Plemons.