ULTIME NOTIZIE 27 LUGLIO 2026

A Tokyo robot umanoidi si sfidano nell'arena a calci e pugni

Tokyo, 27 lug. (askanews) - Si mettono in guardia, combattono all'ultimo colpo in un'arena ottagonale con calci e pugni, davanti a un giudice in carne e ossa.

A Tokyo robot umanoisisi sfidano in un evento organizzato dalla Rek (Robot Entertainment Kombat), startup con sede a San Francisco, per mostrare le ultime scoperte nel campo della robotica, dell'intelligenza artificiale e dell'ingegneria.

C'è ancora l'uomo dietro ma il futuro è dietro l'angolo. "Prima gli esseri umani azionano il robot, il robot impara osservando e imitando le azioni attraverso ripetuti cicli di apprendimento per imitazione - spiega Kazuki Murata - fondatore dell'arena Robostadion - penso che alla fine si arriverà a un punto in cui l'intelligenza artificiale, o il robot stesso, inizierà a muoversi e ad agire in modo indipendente".

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