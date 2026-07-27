A Tokyo robot umanoidi si sfidano nell'arena a calci e pugni

Tokyo, 27 lug. (askanews) - Si mettono in guardia, combattono all'ultimo colpo in un'arena ottagonale con calci e pugni, davanti a un giudice in carne e ossa.

A Tokyo robot umanoisisi sfidano in un evento organizzato dalla Rek (Robot Entertainment Kombat), startup con sede a San Francisco, per mostrare le ultime scoperte nel campo della robotica, dell'intelligenza artificiale e dell'ingegneria.

C'è ancora l'uomo dietro ma il futuro è dietro l'angolo. "Prima gli esseri umani azionano il robot, il robot impara osservando e imitando le azioni attraverso ripetuti cicli di apprendimento per imitazione - spiega Kazuki Murata - fondatore dell'arena Robostadion - penso che alla fine si arriverà a un punto in cui l'intelligenza artificiale, o il robot stesso, inizierà a muoversi e ad agire in modo indipendente".