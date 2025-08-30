A Tianjin convergono Xi, Putin, Modi, Erdogan per vertice SCO

Tianjin, 30 ago. (askanews) - Tianjin si prepara: questo è il centro che accoglierà il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) domenica e lunedì nella città portuale nel nord della Cina, a pochi giorni da una grande parata militare a Pechino per celebrare gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.

ll presidente cinese Xi Jinping ha iniziato già sabato ad accogliere gli ospiti del vertice cui partecipano leader provenienti da oltre venti paesi fra cui Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi. Cina e Russia hanno utilizzato l'organizzazione talvolta descritta come un contrappeso all'alleanza militare occidentale della NATO per rafforzare i legami con gli Stati dell'Asia centrale.

Ci saranno anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il premier egiziano Moustafa Madbouly, e il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian e quello turco Recep Tayyip Erdogan.

È il più grande incontro del blocco dalla sua fondazione nel 2001.La SCO riunisce Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia. Altri 16 Paesi partecipano come osservatori o "partner di dialogo".