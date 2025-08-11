A Terni, una delle città più calde d'Italia, tra afa e umidità

Terni, 11 ago. (askanews) - Temperature soffocanti, sole a picco e tanta umidità, una nuova ondata di calore sta colpendo la città di Terni, nota per essere una delle più calde d'Italia. Il comune umbro a nord di Roma ha registrato temperature elevate fin dalle prime ore del mattino, raggiungendo i 36 °C già alle 11:00. Cercare refrigerio è una chimera.

"La conformazione geografica della città causa ristagno, con conseguenti temperature e umidità molto elevate, un problema che riscontriamo ogni anno, e quest'anno ancora di più data la situazione climatica generale."

"Diciamo che Terni è sempre stata una città molto calda, e forse negli ultimi anni è stata un po' trascurata perché è una città un po' più piccola. Quest'anno potrebbe distinguersi perché è stato condotto questo tipo di inchiesta. Ma essendo una conca circondata da colline e piccole montagne, il caldo ristagna ed è una città molto umida, e anche con la presenza del fiume, diciamo che per noi ternani è sempre stata un po' un fastidio sia d'inverno che d'estate, e anche d'inverno, perché l'umidità e il freddo non sono molto secchi, quindi si nota molto."

"Beh, si sente, si sente parecchio. Per fortuna, la settimana scorsa abbiamo avuto qualche giorno che ci ha dato un po' di refrigerio, e poi, ovviamente, è agosto, siamo a metà agosto, ed è così che dovrebbe essere, solo che a Terni si sente molto di più perché è una città molto umida."