A Teheran lo stadio distrutto dagli attacchi di Usa e Israele

Milano, 6 mar. (askanews) - Uno stadio sportivo a Teheran è stato distrutto durante un attacco aereo americano-israeliano, secondo il governo iraniano. Le immagini pubblicate sugli account ufficiali del governo sui social network mostrano tribune crollate e un denso fumo nero che si alza nell'aria. Lo stadio Azadi, con una capacità di circa 12.000 persone, si trova nel complesso sportivo Azadi di Teheran. L'account in lingua persiana di Israele su X, gestito dal Ministero degli Affari Esteri israeliano, dichiara che lo stadio è stato utilizzato dalle forze del regime iraniano come "luogo di raccolta e riposo". Al momento non è disponibile alcuna informazione su potenziali morti o feriti legati all'attacco.

