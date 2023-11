A teatro per ricordare: "Il Vajont di tutti, riflessi di speranza"

Roma, 13 nov. (askanews) - Prosa per ricordare e riflettere. Torna in tour in diversi teatri italiani, "Il Vajont di tutti, riflessi di speranza" una pièce, scritta e diretta da Andrea Ortis, che rende attuale e fortemente sentito il racconto del disastro del Vajont, in occasione del sessantesimo anniversario, e dell'Italia del Secondo Dopoguerra, tra teatro di narrazione, musica e proiezioni video.

Lo spettacolo si snoda su due binari narrativi paralleli: da una parte si assiste ad un dettagliato racconto, più attuale che mai, della catastrofe ambientale, dall'altro dello scenario storico del secondo dopoguerra, con particolare riferimento agli anni 40, 50 e 60. Un vero e proprio viaggio nell'umanità italiana del periodo, all'interno della civiltà contadina di provincia, nelle radici dialettali e popolari del nostro paese, nell'incredibile varietà di tradizioni ed usi che rappresentano un patrimonio ancor oggi inestinguibile e straordinario.

In tour prossimamente:

Roma - Teatro Ambra Jovinelli 21 novembre 2023

Pescara - Teatro Circus 24 novembre 2023

Cosenza - Teatro Rendano 28 novembre 2023

Salerno - Teatro Augusteo 6 dicembre 2023

Azzano Decimo - Teatro Marcello Mascherini 10 e 11 dicembre 2023

Bologna - Teatro Celebrazioni 14 dicembre 2023