Taipei, 27 nov. (askanews) - Gli elettori taiwanesi stanno manifestando le proprie simpatie politiche come mai prima d'ora, indossando nastri e fiocchi e adornando case, negozi e e perfino glki animali domestici, per mostrare il loro sostegno ai loro candidati preferiti in vista delle elezioni locali di domani, che decideranno l'assegnazione di circa 11.000 cariche locali.

I nastri, solitamente larghi diversi centimetri e lunghi più di mezzo metro, hanno riscosso un enorme successo soprattutto tra i sostenitori di Puma Shen: Shen, che punta a diventare il primo sindaco del Partito Democratico Progressista della capitale in quasi 30 anni, era il candidato outsider nella corsa contro l'uscente Chiang Wan-an del Kuomintang, che vanta maggiore esperienza.

"Penso che la vita in città sia di solito piuttosto fredda e impersonale - dice Lily Chang,

sostenitrice del candidato sindaco di Taipei, Puma Shen - tutti vivono nello stesso posto, eppure potrebbe capitare di non arrivare mai a conoscersi davvero. Ma questa volta, i gadget della campagna 'Ocean Current' hanno davvero unito la comunità e aiutato i vicini a conoscersi. Si comincia a riconoscere chi sono i propri vicini. Onestamente, trovo questa elezione piuttosto commovente. Spero davvero che Puma Shen venga eletto, ma penso che, indipendentemente dal fatto che vinca o meno, abbia già cambiato molte cose

Wang Tai-li, esperta di comunicazione politica all'Istituto di giornalismo dell'Università Nazionale di Taiwan, spiega: "I sostenitori di Puma Shen partecipano a queste iniziative organizzate dai fan e all'intero processo elettorale con un senso di gioia e positività. Credo che il tema della campagna proposto da Puma Shen, ovvero questa idea di positività, gioia e incoraggiamento alla partecipazione collettiva di tutti i cittadini, abbia motivato molti dei suoi sostenitori a farsi avanti e a partecipare attivamente. Questo fa sì che l'elezione sembri appartenere a loro, piuttosto che essere qualcosa che appartiene solo al candidato".