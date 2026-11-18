Shenzen, 18 nov. (askanews) - Nei parchi di Shenzhen robot dotati di intelligenza artificiale servono gelati, compongono composizioni floreali e ballano per i passanti, una vetrina patinata nei giorni del vertice Apec che mette in mostra le ambizioni tecnologiche della Cina.

Ma dietro le quinte, la spinta per costruire macchine sempre più intelligenti sta avvenendo in contesti ben più modesti: il banco di un calzolaio, un negozio di fiori e un negozio di alimentari di quartiere, dove lavoratori dotati di sensori svolgono attività quotidiane per addestrare i robot. Gli esperti del settore sostengono che la vasta disponibilità di dati umani e la fitta catena di approvvigionamento hardware, sta dando alla Cina un netto vantaggio.

"Shenzhen dispone di una catena di approvvigionamento completa per l'hardware - conferma Arnold Pei, vice presidente of X Square, robot company - Se volessimo realizzare qualcosa negli Stati Uniti, ci vorrebbero forse tre mesi, e se un componente hardware si rompesse si perderebbe tempo - dice - A Shenzhen, invece, per passare dall'idea all'assemblaggio finale di un robot bastano solo tre giorni"

"Un altro vantaggio che abbiamo qui è che riceviamo feedback sui dati da molti scenari reali - aggiunge Guo Yandong, ceo di AI Robotic - in Cina ci sono più di 10 province. I nostri robot operano in quelle zone. Le condizioni di luce sono diverse. Utilizzano macchinari molto diversi tra loro e lavorano dal mattino alla sera."