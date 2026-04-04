ULTIME NOTIZIE 04 APRILE 2026

A Seul, la festa dei ciliegi in fiore dà il via alla primavera

Seul, 4 apr. (askanews) - Amatissima in tutto l'oriente, la fioritura dei ciliegi è uno dei momenti più attesi. Centinaia di persone si sono riversate venerdì al "Festival dei fiori di primavera di Yeongdeungpo Yeouido" a Seul, mentre i ciliegi raggiungevano la piena fioritura nella capitale sudcoreana. Imperdibile la passeggiata tra nuvole fiorite rosa e bianche. "Dato che i ciliegi in fiore danno la sensazione dell'inizio della primavera, penso che la gente venga ad ammirarli per provare un senso di nuovo inizio", ha detto Park Young-won, una visitatrice.

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