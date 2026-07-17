ULTIME NOTIZIE 17 LUGLIO 2026

A settembre a Sarzana un Festival della mente dedicato al fuoco

La Spezia, 17 lug. (askanews) - A Sarzana dal 4 al 6 settembre si tiene la 23esima edizione del Festival della Mente. La direttrice Benedetta Marietti l'ha presentata ad askanews, partendo dalla parola chiave "Fuoco": "Perché - ci ha spiegato - da un lato riflette la nostra vocazione multidisciplinare, dall'altra esprime lo spirito del tempo. I relatori e le relatrici la declineranno in molti modi diversi, tra passato presente e futuro. Sono previsti 34 incontri e a inaugurare sarà padre Paolo Benanti che parlerà di intelligenza artificiale. Ci saranno molte poi voci femminili e molte voci internazionali".

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