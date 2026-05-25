ULTIME NOTIZIE 25 MAGGIO 2026

"A Scuola Danzando" con Roberto Bolle al Tam di Milano

Milano, 25 mag. (askanews) - Tra le iniziative più importanti che hanno segnato l'ultimo anno della Roberto Bolle Foundation c'è senza dubbio A Scuola Danzando, il progetto di corsi di danza gratuiti per le scuole secondarie di primo grado, con cadenza settimanale e della durata dell'intero anno scolastico. Domenica 24 maggio 2026, il progetto ha vissuto il suo momento conclusivo e più emozionante con lo spettacolo finale andato in scena al TAM Teatro Arcimboldi Milano, dove undici scuole partecipanti si sono esibite davanti alle proprie famiglie, ai docenti, ai dirigenti scolastici e a Roberto Bolle per mostrare il percorso artistico e umano compiuto durante l'anno.

Lo spettacolo si è aperto con l'ingresso sul palco di Roberto Bolle che ha raccontato il significato del progetto, sottolineando ancora una volta l'importanza di portare la danza tra i giovani come strumento di inclusione, espressione e crescita personale. Il palco poi è stato lasciato ai giovani ballerini delle 11 scuole medie di Milano e dell'hinterland milanese.

Ogni coreografia presentata dagli studenti è stata preceduta da un video dedicato alla scuola protagonista, un racconto per immagini capace di restituire il percorso, l'identità e l'esperienza vissuta all'interno del progetto. Sul palco anche Beatrice Carbone - ex Solista del Teatro alla Scala di Milano - insieme alle insegnanti di danza coinvolte nel progetto, per condividere con il pubblico il valore educativo e umano dell'esperienza costruita durante l'anno scolastico.

Il finale ha riunito sul palco tutti gli studenti protagonisti dello spettacolo accanto a Roberto Bolle, in una grande immagine corale che ha celebrato la conclusione di un anno di lavoro, impegno, crescita e condivisione, suggellando il successo del progetto che ha saputo trasformare la danza in un'esperienza collettiva di partecipazione e comunità.

La Roberto Bolle Foundation è stata attiva trasversalmente dal 2024 in molti dei progetti di Roberto Bolle. In primis in OnDance - la grande festa della danza che quest'anno è arrivata alla sua ottava edizione - ma anche incursioni danzanti in contesti difficili come ospedali pediatrici, carceri minorili e in luoghi di formazione come università e scuole. La Fondazione si è anche impegnata ad assicurare borse di studio per giovani talenti per dare loro la possibilità di continuare a studiare e inseguire i propri sogni, portando avanti con orgoglio la loro passione per la danza. Sempre della Fondazione è anche il podcast Dancepod, disponibile su tutte le piattaforme gratuite di podcast e il Ballo in Bianco, la lezione alla sbarra più grande del mondo, che quest'anno si terrà il 7 giugno a piazza San Carlo in Torino.

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