A San Francisco manifestazioni pro e anti-cinesi in vista dell'incontro Xi-Biden

San Francisco (California), 15 nov. (askanews) - Accoglienza mista per il presidente cinese Xi-Jinping a San Francisco, dove incontrerà il presidente americano Joe Biden per la prima volta da un anno, a margine di un vertice dell'Apec, il forum di cooperazione economico fra paesi dell'Asia e del Pacifico. Gruppi di manifestanti pro-cinesi si sono radunati di fronte al St. Regis Hotel, dove alloggia la delegazione cinese, con le bandiere rosse della Repubblica Popolare. La California è, anche storicamente, uno degli stati Usa con la più alta densità di immigrati cinesi. Non sono mancate però anche le proteste, rumorose, contro il regime di Pechino, con alcuni manifestanti che hanno mostrato foto e scritte relative a persone scomparse nelle carceri cinesi o uccise: ci sono stati momenti di tensione fra i due gruppi e le forze dell'ordine sono intervenute. I media di Taiwan hanno anche dato notizia di reporter taiwanesi minacciati e molestati dai manifestanti filo-cinesi davanti al St Regis.