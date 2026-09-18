A Roma (Yo)U International Film Festival della Luiss Business School

Roma, 18 set. (askanews) - Promuovere l'arte cinematografica italiana e internazionale e sostenere gli artisti emergenti: è questo l'obiettivo dello (Yo)U International Film Festival Luiss Business School, il concorso ideato e realizzato dal Luiss Creative Business Center e giunto alla sua quarta edizione. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Casa del Cinema di Roma. Diciotto i cortometraggi presentati da Europa e resto de mondo che sono stati valutati dagli studenti delle major di Gestione della Produzione Cinematografica e Televisiva e della Writing School for Cinema and Television. La serata, presentata da Marco Spagnoli - giornalista e docente del corso di documentari del Master in Writing School in Cinema and Television - si è aperta con la proiezione di "Roma da Donne", una produzione Luiss Business School, che racconta il femminismo e la 'rivoluzione' storica di un gruppo di donne del Movimento Liberazione della Donna, dall'occupazione di Palazzo Nardini fino alla prima casa delle donne di Roma, dalla Casa Internazionale della Donna, alla Casa delle donne Lucha y Siesta, e alla Libreria Tuba.

"Questo Festival - spiega Luca Pirolo, Associate Dean for Multi-Hub Strategy and Head of Specialized Masters Luiss Business School - per noi ha una duplice valenza: una interna e una esterna. Quella interna fa riferimento al fatto che diventa una vetrina per i nostri studenti e le nostre studentesse che possono realmente presentare il frutto del loro lavoro. Il modello di formazione di Luiss Business School - prosegue Luca Pirolo - è infatti fortemente orientato alla pratica e alla sperimentazione e vedere concretizzato il lavoro di un anno e oltre, da parte dei nostri studenti, anche per noi è motivo di orgoglio". "L'aspetto esterno - continua - fa riferimento agli obiettivi che ormai da anni ci siamo posti come Società Benefit, ovvero la possibilità di offrire una vetrina a giovani artisti emergenti, di poter presentare il loro lavoro a un pubblico più vasto. In questo contesto il ruolo attivo dei nostri studenti esiste, perché insieme ai giurati ufficiali selezionano i progetti che vengono proiettati nell'ambito di questo Festival".

Durante la serata sono stati premiati il documentario "Italiano" di Mehdi Davachi, come Miglior Corto, che racconta la storia di due ragazzi omosessuali iraniani, durante il Movimento per la libertà delle donne, che cercano di lasciare clandestinamente l'Iran. Menzione Speciale degli studenti del Master in Management delle Imprese Creative e Culturali per "Little Soldier" di Roxan Karami. E' la storia di una madre che sta fuggendo dall'ISIS insieme al figlio appena nato. Menzione Speciale della Giuria invece per "Thanks for your", di Jonathan Elia, che racconta la storia di Valentina, protagonista e aero soccorritrice del 15 Stormo dell'Aeronautica Militare, durante un intervento di soccorso. Il corto ha visto la co-produzione dell'Aeronautica Militare.

Lo (Yo)U International Film Festival si inserisce nel più ampio progetto Generazione Contemporanea della Luiss Business School, che comprende anche il Premio Internazionale Generazione Contemporanea, legato al Major in Art Management e dedicato alla valorizzazione di giovani artisti attraverso una mostra d'arte contemporanea, e On Shuffle EP, nato nell'ambito della specializzazione in Music Business. A selezionare i 5 finalisti, accanto agli studenti, la giuria tecnica composta da: Tullio Gubinelli, Andrea Curti, Francesca Amitrano, Valerio Vestoso, Nicola Guglianone.