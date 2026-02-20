A Roma nasce la PolMetro, Piantedosi inaugura la prima sede

Roma, 20 feb. (askanews) - Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha inaugurato alla stazione di Roma Termini i nuovi uffici della PolMetro, una sezione specializzata della Polizia di Stato i cui agenti sono impegnati ogni giorno a presidio delle stazioni della metropolitana, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità.

"Raddoppiamo l'organico qui - ha spiegato il ministro - abbiamo il proposito con le immissioni che faremo a metà anno di aggiungere altre decine di unità di personale per arrivare alla quota di 80 persone in organico". "La riprova - ha aggiunto -della smentita di quante fake news vengono diffuse rispetto all'impegno del governo sui temi del rafforzamento delle condizioni di sicurezza delle città, sull'impegno proprio sul rafforzamento degli organici".

All'evento di stamane hanno preso parte, oltre al ministro il Piantedosi; il capo della Polizia, Vittorio Pisani; il sindaco di Roma Roberto Gualtieri; il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini; il Questore della Capitale, Roberto Massucci; il presidente di Atac, Alessandro Rivera; e il direttore generale dell'azienda Paolo Aielli.