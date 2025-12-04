A Roma le celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco

Milano, 4 dic. (askanews) - I vigili del fuoco hanno celebrato, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, la messa solenne di Santa Barbara officiata dal Cardinale Baldassarre Reina.

"I vigili del fuoco sono uomini e donne che con grande generosità accorrono nel momento del pericolo, sempre. Alcuni, a volte, hanno perso la propria vita nel farlo, ed è a loro che dedichiamo questa Eucarestia", ha dichiarato il Cardinale nella sua omelia.

Hanno preso parte alla cerimonia il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, accolti dal Capo Dipartimento Attilio Visconti e dal Capo del Corpo nazionale Eros Mannino. Presente il Sottosegretario all'Interno con delega ai vigili del fuoco Emanuele Prisco.

Il rito religioso è stato arricchito dalle note della Banda musicale dei Vigili del fuoco, dalla voce del tenore Francesco Grollo e dalla musica dell'organista Leisbert Moreno.

La cerimonia è stata un'occasione per rendere onore alla protettrice dei vigili del fuoco.