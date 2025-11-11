ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2025

A Roma la mostra "Preghiera per andare in Paradiso con gli asinelli"

Roma, 11 nov. (askanews) - La spiritualità come atto rivoluzionario che si contrappone all'egoismo e all'omologazione, per riscoprirsi "semplicemente" umani. E' questa la filosofia che anima "Preghiera per andare in Paradiso con gli asinelli" - Omaggio a Francis Jammes, l'action set di Raffaele Curi promosso dalla Fondazione Alda Fendi - Esperimenti negli spazi di Palazzo Rhinoceros a Roma, fino al 12 aprile.

Questa mostra fa parte di un progetto artistico diviso in tre appuntamenti e focalizzato sulla figura dell'asino, inteso come animale amico dell'uomo, indipendente, saggio e resiliente, presente nella tradizione cristiana come simbolo di bontà e umiltà. In questo caso Raffaele Curi, direttore artistico della Fondazione Alda Fendi - Esperimenti, recupera il componimento di Francis Jammes "Preghiera per andare in Paradiso con gli asini", in cui il poeta francese si rivolgeva a Dio per implorarlo di condurlo, con la guida degli angeli, nel regno della pace eterna.

La mostra, che è gratuita e si sviluppa in tutti i piani del palazzo progettato da Jean Nouvel per Alda Fendi, fa parte di una trilogia di eventi, come ha spiegato la stessa Presidente della Fondazione: "Il secondo sarà l'Asino d'oro di Apuleio, che è un racconto, in latino, del secondo secolo dopo Cristo. - ha detto Alda Fendi - Il terzo invece è proprio l'omaggio alla grande artista Marina Abramovich. Lei aveva presentato questa performance, che lei era inginocchiata davanti al suo asino, ed è stata inginocchiata per quattro ore, e parlava con lui e gli raccontava tutta la sua vita, i suoi problemi, le sue gioie, le sue tristezze e quest'asino la ascoltava come se fosse un confessore".

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi