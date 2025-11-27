ULTIME NOTIZIE 27 NOVEMBRE 2025

A Roma la mostra "Antonio Bernardini: la scoperta di un artista"

Roma, 27 nov. (askanews) - Sarà a Palazzo Mattei di Paganica a Roma fino al 12 dicembre la mostra "Antonio Bernardini: la scoperta di un artista", curata da Francesco Picca. Bernardini è stato anche direttore del Museo Civico e Pinacoteca "Giuseppe De Nittis" di Barletta, e molto attivo nella salvaguardia del patrimonio artistico.

L'ambasciatore Antonio Bernardini, nipote dell'artista, ha spiegato: "Amava l'arte, viveva in questa maniera conflittuale il rapporto tra le funzioni che svolgeva e il mondo esterno, e quando tornava a casa riversava questa sua forza interiore, questa sua rabbia, nelle tele, con una quantità di colori impressionanti".

La mostra include circa trenta opere tra dipinti a olio, disegni, grafiche, fotografie, lettere personali e manoscritti, dagli anni Quaranta ai Settanta. Al centro del progetto espositivo, c'è anche il documentario "Antonio Bernardini: Io Amo Vivere", realizzato da Paola Bernardini, pronipote dell'artista. La mostra sarà dal 24 gennaio al 27 febbraio del prossimo anno a Barletta, a Palazzo San Domenico.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi