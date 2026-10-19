A Roma Irene Dionisio vince il Womenlands Excellence Award 2026

Roma, 19 ott. (askanews) - La regista Irene Dionisio è stata premiata con il Womenlands Excellence Award 2026 insieme alle protagoniste del suo ultimo film "Idda", Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano. Il film dopo l'anteprima mondiale al Toronto Film Festival ha aperto la sezione Panorama Italia del festival Alice nella Città, che si svolge in parallelo alla Festa del Cinema di Roma. La cerimonia si è tenuto nell'ambito del FUORI SALA, sulla scalinata di Piazza di Spagna.

In dialetto siciliano "Idda" è l'Etna, che le due protagoniste del film vogliono scalare e che le porterà ad una trasformazione, come spiega la regista: "In questo film l'Etna, il vulcano, è anche il luogo della memoria, che si trasforma, si evolve. - ha detto la regista - Idda è anche la vita in qualche modo, che ti dà delle tappe da fare che tu non puoi non fare e che nel momento in cui ti riguardi indietro sono quasi necessarie".