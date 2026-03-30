A Roma "IMMAGINA", il Festival internazionale del Teatro di Figura

Roma, 30 mar. (askanews) - Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile 2026 torna IMMAGINA - Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, sesta edizione di un festival diffuso che mette al centro marionette, burattini, ombre, teatro d'oggetti e figure animate: un universo poetico e sorprendente capace di parlare a tutte le età.

I Teatri in Comune di Roma - Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Villa Pamphilj, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro del Lido di Ostia - insieme al MUCIV-Museo delle Civiltà, all'ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e allo Spazio Rossellini (Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio), ospiteranno 10 compagnie con oltre 25 artisti provenienti da 6 Paesi (Argentina, Francia, Uruguay, Estonia, Grecia e Italia) che si alterneranno con spettacoli dal vivo, mostre, laboratori, incontri, oltre ad alcuni appuntamenti di approfondimento legati al festival che si terranno anche all'Università Roma Tre - DAMS e alla Biblioteca Museo Teatrale SIAE.