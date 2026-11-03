A Roma "FIREWORKS. Ileana Sonnabend e il boom dell'arte contemporanea"

Roma, 3 nov. (askanews) - Da Giovanni Anselmo a Georg Baselitz, Tano Festa, Gilbert & George, Jasper Johns, Jeff Koons, Jannis Kounellis, Roy Lichtenstein, Robert Morris, Pistoletto, Rauschenberg, Mario Schifano, Warhol, sono 35 gli artisti protagonisti della mostra "FIREWORKS. Ileana Sonnabend e il boom dell'arte contemporanea", al Palazzo delle Esposizioni fino al 4 aprile 2027.

Cinquantaquattro opere di trentacinque artisti che permettono di ripercorrere la straordinaria vicenda di Ileana Sonnabend, gallerista e collezionista tra le figure più incisive nella storia dell'arte della seconda metà del Novecento.

Questa donna, nata a Bucarest nel 1914 in una famiglia cosmopolita, nel 1933 sposò Leo Castelli, nel 1939 con lui aprì una galleria a Parigi e poi nel 1957 quella a New York. Ileana contribuì in modo determinante alla scoperta di personalità destinate a segnare l'arte contemporanea. Dopo il divorzio da Castelli e il matrimonio con Michael Sonnabend, nel 1961 tornò in Europa con l'obiettivo di promuovere l'arte americana e nel 1962 aprì la Galerie Ileana Sonnabend a Parigi. Accanto all'organizzazione delle mostre, Ileana sviluppò un impegno costante nel sostegno agli artisti e nella costruzione di una collezione personale, trattenendo spesso per sé le opere che più amava.

La sua costante attenzione ai nuovi linguaggi e la sua inesauribile curiosità hanno accompagnato l'affermazione di alcuni dei movimenti più significativi dell'arte contemporanea, dalla Pop Art all'Arte Povera, dal Minimalismo al Neoespressionismo, fino alla Neo-Geo. Partendo da un nucleo di opere scelte da Sonnabend per la sua attività espositiva o per la propria collezione, la mostra ripercorre una stagione di radicali trasformazioni, mettendo in luce il ruolo determinante svolto da una donna che ha saputo individuare artisti e percorsi destinati a segnare profondamente la cultura visiva internazionale.