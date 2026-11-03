ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2026

A Roma "FIREWORKS. Ileana Sonnabend e il boom dell'arte contemporanea"

Roma, 3 nov. (askanews) - Da Giovanni Anselmo a Georg Baselitz, Tano Festa, Gilbert & George, Jasper Johns, Jeff Koons, Jannis Kounellis, Roy Lichtenstein, Robert Morris, Pistoletto, Rauschenberg, Mario Schifano, Warhol, sono 35 gli artisti protagonisti della mostra "FIREWORKS. Ileana Sonnabend e il boom dell'arte contemporanea", al Palazzo delle Esposizioni fino al 4 aprile 2027.

Cinquantaquattro opere di trentacinque artisti che permettono di ripercorrere la straordinaria vicenda di Ileana Sonnabend, gallerista e collezionista tra le figure più incisive nella storia dell'arte della seconda metà del Novecento.

Questa donna, nata a Bucarest nel 1914 in una famiglia cosmopolita, nel 1933 sposò Leo Castelli, nel 1939 con lui aprì una galleria a Parigi e poi nel 1957 quella a New York. Ileana contribuì in modo determinante alla scoperta di personalità destinate a segnare l'arte contemporanea. Dopo il divorzio da Castelli e il matrimonio con Michael Sonnabend, nel 1961 tornò in Europa con l'obiettivo di promuovere l'arte americana e nel 1962 aprì la Galerie Ileana Sonnabend a Parigi. Accanto all'organizzazione delle mostre, Ileana sviluppò un impegno costante nel sostegno agli artisti e nella costruzione di una collezione personale, trattenendo spesso per sé le opere che più amava.

La sua costante attenzione ai nuovi linguaggi e la sua inesauribile curiosità hanno accompagnato l'affermazione di alcuni dei movimenti più significativi dell'arte contemporanea, dalla Pop Art all'Arte Povera, dal Minimalismo al Neoespressionismo, fino alla Neo-Geo. Partendo da un nucleo di opere scelte da Sonnabend per la sua attività espositiva o per la propria collezione, la mostra ripercorre una stagione di radicali trasformazioni, mettendo in luce il ruolo determinante svolto da una donna che ha saputo individuare artisti e percorsi destinati a segnare profondamente la cultura visiva internazionale.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi