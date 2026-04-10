A Roma fan impazziti per il ritorno dei Cesaroni alla Garbatella

Roma, 10 apr. (askanews) - Tanti fan a Roma alla Garbatella per festeggiare il ritorno de "I Cesaroni". A 20 anni dalla prima messa in onda, dal 13 aprile su Canale 5 arriva "I Cesaroni - Il ritorno" con vecchi e nuovi protagonisti e le avventure della famiglia romana che continuano tra vecchie e nuove generazioni, nella Bottiglieria del quartiere romano.

Nel cast ci sono volti storici come Claudio Amendola, stavolta anche regista, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Niccolò Centioni, Elda Alvigini, Federico Russo. Accanto a loro ci sono new entry come Lucia Ocone, Ricky Memphis e Marta Filippi.

Alcuni fan sono arrivati anche da lontano per la loro serie del cuore. "Siamo super fan arriviamo da Milano e Torino. Siamo partiti stanotte solo per fare un salto qua", raccontano due ragazzi".

"I Cesaroni sono una istituzione - dice un'altra fan - aspettiamo con ansia questo ritorno".