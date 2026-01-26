A Roma debutta "L'Orazero in tour", Renato Zero tra successi e novità

Roma, 26 gen. (askanews) - Successo al Palazzo dello Sport di Roma per la prima data de "L'Orazero in tour", la nuova tournée di Renato Zero (prodotta da Tattica) che ha preso ufficialmente il via davanti a un pubblico caloroso.

Un debutto trionfale che ha inaugurato una delle traversate live più attese della stagione: Roma si prepara ora ad accogliere altri 5 appuntamenti prima che il tour prosegua sui palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile, per 30 date in calendario, molte delle quali già sold out, a conferma di un rapporto con i fan ("sorcini" di ogni generazione) che resiste al tempo e ai numeri impressionanti della sua carriera.

Quello di Renato Zero è uno spettacolo che si rinnova a ogni tournée, tra canzoni, parole, costumi e visioni, assumendo ogni volta una forma nuova. Oltre tre ore di musica ed emozioni: sul palco della Capitale Zero ha portato il pubblico dentro il cuore del suo ultimo album "L'OraZero", per la prima volta dal vivo, tra temi sociali, fragilità individuali e speranze collettive. In scaletta spazio anche per i grandi successi che hanno segnato la sua inimitabile storia: da "No! Mamma, no!" a "Cercami" e "Il Carrozzone", e poi ancora il medley dance sulle note di "Madame", "Il triangolo", "Mi vendo" e quello conclusivo dove ha intonato, tra le altre, "Il cielo" e "I migliori anni della nostra vita".

Con Renato Zero on stage: la band composta da Danilo Madonia (direzione musicale, tastiere e pianoforte); Lorenzo Poli (basso); Bruno Giordana (tastiere e sax); Rosario Jermano (percussioni); Fabrizio Leo (chitarre); Andrea Maddalone (chitarre); un coro a 8 voci e, con interventi in video, l'Orchestra Piemme Project. A impreziosire lo show anche i video-cameo di Gabriele Lavia e Luca Ward, rispettivamente nel ruolo del "Libero Pensiero" e de "L'Ignoto".

Tra i momenti più intensi della serata, l'omaggio alle vittime di femminicidio con il brano "Libera", accompagnato sullo schermo dai loro nomi e da un enorme "Basta" in rosso, carico di dolore e denuncia. E a sorpresa sul finale l'inedito "Resta con me", dedicato al concetto universale di madre, che Zero ha voluto regalarsi e regalare alla platea in uno dei passaggi più toccanti dello spettacolo.