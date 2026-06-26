A Roma danza, musica e archeologia: "Découverte: Caracalla"

Roma, 26 giu. (askanews) - Al via a Roma "Caracalla Danza", festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto, che mostra il meglio della danza internazionale.

Ad aprire e fino al 28 giugno, "Découverte: Caracalla", progetto site-specific di Diego Tortelli con musica dal vivo di Daniela Savoldi, un percorso a sorpresa negli spazi celebri, e in altri segreti e nascosti, del complesso archeologico, con danzatori e una violoncellista che attraverseranno con gruppi di visitatori/spettatori gli spazi delle Terme, dallo specchio d'acqua al mitreo sotterraneo.

La programmazione continuerà il 30 giugno con "Impromptus. Arie, Danze e Improvvisazioni", dove danza e musica si incontrano, si intrecciano e si trasformano in performance inedite, un progetto nato dalla collaborazione con Fondazione Ravenna Manifestazioni, per l'occasione suoneranno Michele Rabbia e Simone Zanchini.

Dal 3 al 5 luglio, invece, la compagnia Aterballetto danzerà un trittico: "Preludio" di Diego Tortelli, "An Echo, A Wave" di Philippe Kratz e "Bliss" di Johan Inger.