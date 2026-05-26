A Roma apre il cinema FCE Majestic: due sale, un caffè e film on demand

Roma, 26 mag. (askanews) - Apre in pieno centro a Roma, all'interno di Palazzo Odescalchi, il FCE Majestic, cinema contemporaneo con due sale, un salotto-caffè che diventa luogo di condivisione prima o dopo le proiezioni, una programmazione fatta di anteprime, prime visioni, incontri con i protagonisti del cinema, e la possibilità, attraverso una app, di vedere film on demand.

La qualità della visione e l'ospitalità sono al centro del progetto guidato da Richard Borg, uno dei protagonisti dell'industria cinematografica italiana sul fronte distribuzione e mercato, insieme al produttore Marco Belardi, con i soci fondatori Luigi Borg e Francesco Bove.

Le due sale, da 33 e 47 posti, offrono tecnologia e confort per un'esperienza immersiva, con schermi e impianto audio di altissima qualità e poltrone recliner personalizzate. La programmazione on demand rappresenta una novità assoluta per l'Italia, come ha spiegato Marco Belardi: "Ci saranno tutti i tipi di film, ci saranno anche i film sottotitolati, e poi la grande novità è che abbiamo un'applicazione dove lo spettatore può registrarsi, può chiedere di vedere un film che non è un film di prime visioni, ma tipo, non so La grande guerra: lui lo indica e se raggiungiamo almeno dieci persone andiamo a programmare anche quel film".

Gli spazi di quello che fu il Teatro d'Arte di Roma diretto da Pirandello, oggi completamente ristrutturati, diventeranno dunque il luogo d'incontro di chi fa il cinema e chi ama il cinema. "L'idea è proprio quella di far partecipare a questo cinema registi, attori, autori, e metterli in contatto con il grande pubblico, con gli spettatori, quindi cercare di fare un club".