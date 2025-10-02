A Roma al MAXXI il percorso di vita e artistico di Sveva Caetani

Roma, 2 ott. (askanews) - Fa emergere la figura di un'artista poco conosciuta la mostra "Sveva Caetani: Forma e Frammento", al MAXXI fino al 4 gennaio 2026. Curata da Chiara Ianeselli, ricostruisce la vicenda umana e artistica della figlia del nobile Leone Caetani, uno dei maggiori islamisti del Novecento. Sveva era nata nel 1917 a Roma ma fu portata a 4 anni in un piccolo paese del Canada, dove visse per 25 anni in isolamento. Sognò tutta la vita di tornare a Roma, solo quando uscì da quell'isolamento forzato voluto dalla madre trovò il coraggio e la forza di raccontare la sua storia, sotto le suggestioni di Dante Alighieri. Lo fece attraverso i 47 acquarelli di "Recapitulation", la serie esposta per la prima volta in Italia.

Le opere sono costruite tramite una varietà straordinaria di fonti iconografiche: memorie personali, riviste, atlanti geografici, opere d'arte, poesie e aneddoti, la cronaca e numerosissime fonti letterarie. Fondamentale nel percorso raccontato nelle sue opere l'incontro con il padre, con il quale affronta prove e sfide esistenziali, momenti intimi e di carattere universale.

La curatrice ha spiegato: "E' una storia tragica quella che Sveva ci racconta anche nel percorso, rimodellata sulla Divina Commedia, ma una storia anche di libertà e di speranza, che Sveva vuole lasciare ai posteri. Sognava di una mostra a Roma e finalmente il MAXXI quest'anno è riuscito a riportare in Italia uno dei suoi patrimoni".