A Rimini l'arte incontra l'economia circolare

Rimini, 4 nov. (askanews) - Promuovere l'economia circolare attraverso il dialogo tra creatività, tecnologia e sviluppo industriale, proponendo soluzioni concrete per la tutela dell'ambiente e la rigenerazione delle risorse. È stato questo il filo conduttore della presenza del Gruppo Hera ad Ecomondo, segnata in particolare dal progetto SCART e dalle iniziative sul riuso dei materiali e sulla transizione ecologica e digitale.

In questo contesto è stata presentata la nuova collezione "I RigenHERAtori", una serie di sculture realizzate con materiali di scarto dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Bari e Lecce coordinati dall'artista Paolo Nicolai.

"I RigenHERAtori sono un gruppo di persone comuni di varie età, rappresentate mentre compiono le normali azioni quotidiane. Nello specifico si tratta di gesti propedeutici alla salvaguardia dell'ambiente: questo progetto è stato proprio pensato per diffondere le azioni corrette che ognuno di noi è chiamato a fare, per far sì che quantitativi sempre maggiori di materia vadano a recupero, rispetto allo smaltimento finale negli impianti come quelli delle discariche o termovalorizzatori" ha dichiarato Maurizio Giani, Direttore Marketing e Brand Promotion Herambiente.

Ampio spazio è stato poi dedicato alla "FIB3R Call4Innovation", iniziativa promossa per individuare e valorizzare le soluzioni tecnologiche più all'avanguardia a supporto della transizione ecologica.

"Per noi l'innovazione è crescita, non c'è crescita senza innovazione. Sicuramente è una soluzione per l'industria europea, non esiste ad oggi un'altra soluzione come questa nel suo genere. Grazie alla Call4Innovation stiamo scoprendo che ci sono nuovi sbocchi per l'utilizzo della nostra fibra rigenerata, che ha una qualità equivalente a quella vergine, con un costo inferiore e con risparmio energetico del 75%" ha aggiunto Orazio Iacono, Amministratore Delegato Gruppo Hera.

Un percorso di innovazione culminato con la premiazione ufficiale dei tre progetti vincitori del programma.

"Abbiamo premiato i tre progetti finalisti della prima Call4Innovation di Hera, fatta per Herambiente e per la sua società Fiber, con una sfida di innovazione molto complessa: trovare nuove applicazioni per il materiale della fibra rigenerata che esce appunto dagli impianti Fiber. Questo percorso vede tre soggetti finalisti, che derivano da un'attività di selezione molto lunga, partita con l'identificazione di quasi 100 realtà idonee a rispondere a questa sfida" ha concluso Palmo Antonio Cavallo, Responsabile Transizione Digitale e Data Analytics Gruppo Hera.

Lo stand ha visto tra i visitatori il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, per un appuntamento che ha confermato come l'integrazione tra creatività, competenze digitali e sistema industriale possa generare nuove risorse e risposte concrete per il futuro dell'ambiente.