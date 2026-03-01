ULTIME NOTIZIE 01 MARZO 2026

A Rimini i giovani iraniani universitari festeggiano in piazza

Rimini, 1 mar. (Askanews) - Ballano, scandiscono slogan, festeggiano sotto lo sguardo severo di Papa Paolo V Borghese: sono tutti iraniani, studenti universitari del campus di Rimini dell'Università di Bologna, accorsi in centro a piazza Cavour nella cittadina romagnola in questo sabato sera di fine febbraio, per celebrare la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran ucciso nei bombardamenti Israele-americani su Teheran.

"Si, è morto davvero. Siamo molto contenti. Siamo tutti studenti" dice una ragazza. Per loro nessun dubbio sul futuro, l'essenziale è oggi: "È un giorno importante anzi per me è il giorno più importante" dice un altro ragazzo. "Siamo molto felici e non riusciamo a smettere di festeggiare".

