A Reggio Emilia anche Chiara e Sara, le fan della Royal Family

Reggio Emilia, 13 mag. (askanews) - In mezzo alla folla radunata in piazza Prampolini per accogliere la principessa del Galles c'è anche chi della Royal Family ha fatto la passione di una vita. Sono Chiara Simonini, di Modena, e Sara Morelli, di Ferrara: due fan italiane della monarchia britannica che non si sono fatte sfuggire la trasferta reggiana di Kate Middleton.

"Seguiamo la Royal Family sia in Italia sia all'estero", raccontano. Una passione che le ha portate al Giubileo di Platino di Elisabetta II - Chiara ha organizzato per l'occasione un picnic londinese con la propria community -, poi al funerale della Regina, all'incoronazione di Carlo III, fino a Edimburgo per non perdersi nessuna apparizione. Lo scorso aprile erano anche a Ravenna, dove sono riuscite a stringere la mano a Carlo e Camilla durante la visita di Stato. "Quindi questa volta, che ci vengono così vicino, siamo fortunate", sorridono.

Chiara gestisce un negozio di oggettistica vintage di provenienza inglese; Sara cura una pagina Instagram interamente dedicata ai Royal. Si sono presentate in piazza con quello che ormai è diventato il loro "segno particolare": abiti nei colori della Union Jack, "perché ci piacciono e magari così ci nota". Sperano di riuscire a consegnare alla principessa un mazzo di fiori e una vecchia figurina Panini con un giovanissimo William bambino, "visto che è venuta qua per i bambini".