Roma, 17 nov. (askanews) - La guerra Ira Israele e Hamas è entrata nel 42esimo giorno. In queste immagini di oggi, a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, i palestinesi frugano fra le macerie dopo un bombardamento israeliano; gli uomini - come sempre solo uomini in strada, o solo uomini ad essere inquadrati - ispezionano i luoghi e cercano sopravvissuti.