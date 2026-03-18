"A qualcuno piace caldo" la commedia perfetta al Manzoni di Milano

Milano, 18 mar. (askanews) - È in scena fino al 29 marzo, al Teatro Manzoni di Milano, "A qualcuno piace caldo", una commedia amatissima e divertente liberamente tratta dal film di Billy Wilder da Mario Moretti. Definita la commedia perfetta, in questa versione, un cast d'eccezione con Euridice Axen nei panni che furono di Marilyn Monroe, Giulio Corso giovane e brillante nel ruolo che fu di Tony Curtis e Gianluca Ferrato che eccelle nel comico e nel drammatico e interpreta la parte che fu di Jack Lemmon. E con loro un nutrito gruppo di caratteriste/i.

I protagonisti raccontano lo spettacolo.