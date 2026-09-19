ULTIME NOTIZIE 19 SETTEMBRE 2026

A Pontida Leoni e Calderoli piantano un ulivo per Umberto Bossi

Pontida (Bg), 19 set. (askanews) - Sulle note del "Va pensiero", una panta di ulivo è stata piantata in un giardino pubblico a fianco del prato di Pontida. L'iniziativa, organizzata dal fondatore del Carroccio Giuseppe Leoni, ha visto la partecipazione anche del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. Presenti anche una ventina di militanti, con bandiere della Lega Nord, magliette dei Giovani Padani, e un grande striscione: "Bossi e Maroni, il sogno continua".

Oggi infatti sarebbe stato l'85esimo compleanno di Bossi, a 6 mesi esatti dalla scomparsa avvenuta il 19 marzo. "Abbiamo scelto un ulivo perchè è il simbolo della pace, e la pace oggi è necessaria nella Lega e nel mondo", ha detto Leoni. Calderoli ha invece portato l'ampolla originale con cui nel 1996 Bossi raccolse l'acqua del Po alle sorgenti del Monviso: "Ho raccolto di nuovo l'acqua quest'estate alle sorgenti del Monviso, è giusto che sia versata qui".

Prevista anche una messa in ricordo per Bossi nell'abbazia di Pontida dove si svolsero anche le esequie.

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