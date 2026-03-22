A Pontida corone di fiori e tanta gente per i funerali di Umberto Bossi

Pontida (Bg), 22 mar. (askanews) - "Padania libera", "Libertà", "Roma ladrona, il Nord non perdona". Sul sagrato dell'abbazia di San Giacomo a Pontida risuonano i cori della tradizione leghista, per dare l'ultimo saluto al fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. E' tutto pronto nel comune simbolo della Lega in provincia di Bergamo per l'ultimo saluto al fondatore.

I funerali iniziano alle ore 12 e non prevedono alcun cerimoniale, i posti riservati sono pochissimi per la famiglia e per limitatissime alte cariche istituzionali. Sarà una cerimonia semplice, e non sono previsti interventi politici sul sagrato della Chiesa. All'uscita un coro degli alpini intonerà il "Va, pensiero". La cerimonia sarà celebrata dall'abate del monastero di San Giacomo.

Uno striscione della sezione locale appeso sui muri dell'abbazia, saluta così Bossi: "Grazie Capo, la tua storia sarà sempre con noi". In piazza tanti militanti, con la bandiera del Sole delle Alpi o della Lega Lombarda, in coda per provare a entrare. E tanti volti storici del Carroccio: gli ex ministri Giancarlo Pagliarini, Roberto Castelli, l'ex europarlamentare Mario Borghezio. Oltre le transenne, le poche autorità con posti riservati, a partire dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, già presente.