A Ponte Milvio l'addio a Nicola Pietrangeli, l'arrivo del feretro

Roma, 3 dic. (askanews) - L'ingresso del feretro di Nicola Pietrangeli nella chiesa Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, a Roma. Al via i funerali della leggenda del tennis italiano; in mattinata la camera ardente allestita al Foro Italico nel campo a lui intitolato, a cui sono intervenute personalità dello sport, colleghi, amici, familiari e tanta gente comune che lo ha voluto salutare.

Su un palazzo un maxischermo che ne ricorda alcuni trionfi in campo, poi la sua foto e la scritta 1933 - infinito, come a celebrarne la figura leggendaria.

