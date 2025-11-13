A Platì sotto una stalla un bunker con una piantagione di marijuana

Milano, 13 nov. (askanews) - Sotto una stalla nel mezzo della selvaggia vegetazione dell'Aspromonte si nascondeva un bunker sotterraneo trasformato in una serra "indoor" di marijuana. Lo hanno scoperto a Platì i Carabinieri della Stazione, insieme con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" e del 14° Battaglione "Calabria", nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio.

La serra era nascosta da un pannello basculante ed era dotata di un sofisticato impianto per mantenere le condizioni ideali per le piante, alte tra i 70 e i 110 centimetri, con tanto di sistema di ventilazione e lampade e un complesso sistema elettrico allacciato abusivamente alla rete pubblica.

Proprio un cavo elettrico nascosto fra gli alberi in una zona non abitata ha insospettito i carabinieri che lo hanno seguito fino al capanno agricolo, di proprietà di un padre e figlio, entrambi denunciati in stato di libertà.