ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

A PizzaUp la fotografia del rapporto tra Gen Z e pizza

Venezia, 13 nov. (askanews) - La Generazione Z non ha smesso di amare la pizza, ma ha profondamente cambiato il modo di sceglierla. È la fotografia emersa dalla ventunesima edizione di PizzaUp, l'unico simposio internazionale sulla pizza italiana contemporanea organizzato da Petra Molino Quaglia, che per tre giorni ha riunito a Ca' Giustinian, a Venezia, 140 pizzaioli e professionisti del settore sotto la conduzione di Guido Meda.

Al centro dei lavori il sondaggio esclusivo di SiamoZeta: per l'85,5% dei giovani la pizzeria è soprattutto un'occasione di condivisione. Tuttavia, tra la concorrenza di nuove formule gastronomiche (indicata dal 63,7%) e il carosello delle alternative, i ragazzi chiedono a gran voce maggiore ricerca nei gusti (45,5%), filiera trasparente e prezzi coerenti con la qualità dell'esperienza.

"Queste tre giornate sono per noi utilissime perché ci permettono di riflettere su un punto chiave: per coinvolgere un pubblico e dei collaboratori giovani bisogna porsi in un'ottica di ascolto, interpretando le loro reali aspettative sul lavoro. Occorre così sviluppare un modo di operare e di organizzare la pizzeria che metta in equilibrio le esigenze di chi ci lavora con le richieste di un nuovo pubblico giovane che, come evidenziato da statistiche e indagini, tende a disertare la classica pizzeria di famiglia" ha dichiarato Piero Gabrieli, Direttore Marketing di Petra Molino Quaglia.

Per intercettare questi cambiamenti, tuttavia, non basta lavorare sulla tecnica: serve uscire dai propri laboratori per guardare oltre e cogliere i segnali del mercato.

"Quello che cerchiamo di fare è far uscire i professionisti del settore dai loro laboratori per metterli a contatto con esperti che raccontano cosa sta accadendo nel mondo esterno. L'obiettivo è stimolare nuovi scenari e idee, affinché la pizzeria e l'intero settore possano evolvere con il contributo di tutti" ha aggiunto Gabrieli.

Infine, la sfida del futuro passa proprio dalla capacità di attrarre e trattenere i collaboratori più giovani, rispondendo alle loro esigenze lavorative e relazionali: perché la qualità dell'accoglienza e del servizio nasce prima di tutto dalla qualità del lavoro all'interno della squadra

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