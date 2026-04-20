A Pirelli HangarBicocca Benni Bosetto ha riattivato Rebecca

Milano, 20 apr. (askanews) - A Pirelli HangarBicocca nell'ambito del Public Program sabato 18 aprile 2026 durante tutta la giornata in diversi spazi della mostra Rebecca, Benni Bosetto ha rimesso in scena momenti tratti dai suoi lavori performativi Il Portico del 2020, Stultifera del 2022 e Tango! del 2024: sono emersi come apparizioni inaspettate, immagini e voci poetiche, riattivando le opere in luoghi e tempi differenti. Frammenti di danza, canto, musica hanno abitato i luoghi della mostra intrecciandosi, sovrapponendosi e generando nuove possibilità.