A Piacenza tra mongolfiere e Frecce Tricolori

San Giorgio Piacentino, 17 ott. (askanews) - Le mongolfiere tornano a colorare i cieli di Piacenza. Ha preso il via all'Aeroporto Militare San Damiano di San Giorgio Piacentino la terza edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup, iniziativa del Ministero della Difesa organizzata da Difesa Servizi e dall'Aeronautica Militare che unisce la passione per il volo ai valori della forza armata.

Le parole di Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione:

"Una grandissima iniziativa che si ripete per il terzo anno all'aeroporto di San Damiano. Dobbiamo ringraziare il Ministero della Difesa, l'Aeronautica Militare, Difesa Servizi, oltre che l'Aero Club d'Italia per questa bellissima opportunità che viene data al territorio piacentino. Questo è un aeroporto che ha una storia che merita di essere valorizzata e quindi mai come oggi, le gare che vengono realizzate, le interviste che ci saranno agli astronauti, un programma che effettivamente ogni anno migliora di anno in anno, ci fa sicuramente sperare per il futuro che quello che doveva essere forse un appuntamento occasionale diventi una occasione, invece, stabile di incontro tra la popolazione, l'aeronautica militare, il Ministero della Difesa, Difesa Servizi".

32 equipaggi internazionali, 16 mongolfiere ad aria calda e 16 a gas, con lo spettacolo della Formazione Legend e delle Frecce Tricolori ad animare i cieli di Piacenza.

Il commento del Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare: "La bellissima iniziativa, giunta alla terza edizione, "Aeronautica Militare Balloon Cup", grazie a Difesa Servizi, al Ministero della Difesa e al territorio piacentino, rinnova questo patto di affetto tra il territorio e l'Aeronautica Militare. Abbiamo le mongolfiere da tutto il mondo, una grande competizione internazionale, ma abbiamo anche velivoli storici, giochi per i bambini e le Frecce Tricolori. Quindi tre giornate di alto entusiasmo, di passione per il volo, di sogno, di sogno collettivo che dai bambini fino agli adulti portiamo in volo con noi e con le mongolfiere".

Per l'occasione, l'aeroporto diventa un villaggio di 19 ettari con mongolfiere, aerei storici e simulatori di volo virtuale per tutte le età.

Le dichiarazioni di Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi: "Terza edizione della "Aeronautica Militare Balloon Cup", una manifestazione che ormai è entrata nei cuori dei piacentini e non solo. Una manifestazione che insieme alle altre Forze Armate portiamo avanti con il Ministero della Difesa e che tendono a rappresentare quel complesso di valori che le nostre Forze Armate esprimono insieme al concetto di cultura della difesa tanto caro al Ministro della Difesa Guido Crosetto che in un contesto come quello piacentino trova un terreno fertile per potersi radicare. È nostra intenzione continuare a farlo all'aeroporto di San Damiano che tanto si presta ad una manifestazione di questo tipo. Anche questa è la difesa".

Dalla valorizzazione della storia aeronautica al futuro dei giovani: l'Aeronautica Militare Balloon Cup si conferma molto più di un evento, un ponte solido tra le istituzioni e il territorio.