ULTIME NOTIZIE 20 DICEMBRE 2025

A Phoenix "AmericaFest", grande raduno MAGA con la vedova di Kirk

Phoenix, (Stati Uniti) 20 dic. (askanews) - Grande raduno al Phoenix Convention Center, a Phoenix, in Arizona, per la prima grande convention di Turning Point Usa tenutasi dopo l'assassinio del suo fondatore, Charlie Kirk.

L'evento "AmericaFest" dell'organizzazione, guidata ora dalla vedova di Kirk e nuova ceo, Erika, ospita per quattro giorni figure di spicco del movimento Make America Great Again (MAGA) di Donald Trump e viene visto anche come un appuntamento per le future elezioni, oltre a voler spingere a mantenere l'unità, affrontando al contempo il vuoto di leadership e la crescente pressione di alcune fazioni interne. Charlie Kirk e Turning Point Usa hanno svolto un ruolo importante nella campagna elettorale di Donald Trump nel 2024. Per il 21 dicembre è previstol'intervento di JD Vance presidente, per cui Erika Kirk ha già espresso il suo sostegno in vista delle prossime presidenziali.

