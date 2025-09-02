ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2025

A Pechino Xi riceve Putin: terzo giorno in Cina per il leader russo

Pechino, 2 set. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping riceve il presidente russo Vladimir Putin nella sua residenza a Pechino, nel terzo giorno della visita "senza precedenti" del leader russo in Cina, come l'ha definita il Cremlino. Putin è a Pechino per partecipare alla grande parata militare che celebra l'80esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

Putin è accompagnato da una delegazione di funzionari e imprenditori russi. Pechino è la seconda tappa del leader russo durante la sua visita di quattro giorni in Cina. Domenica è arrivato nella città nord-orientale di Tianjin per il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), al quale hanno partecipato leader di oltre 20 Paesi, tra cui il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

In una dichiarazione rilasciata dopo il vertice, i leader dei 10 Stati membri hanno ribadito la loro "opposizione alla risoluzione delle questioni internazionali e regionali di crisi attraverso logiche di blocchi e di confronto".

