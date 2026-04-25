A Parigi un funerale simbolico per 300 milioni di computer

Issy-les-Moulineaux (Francia), 25 apr. (askanews) - Bara in spalla, avviso funebre e slogan contro Microsoft. Davanti alla sede francese del gruppo, alle porte di Parigi, attivisti ambientalisti e associazioni di consumatori hanno inscenato un funerale simbolico per i "300 milioni di computer" che, secondo i promotori della protesta, rischiano di essere rottamati con la fine degli aggiornamenti di Windows 10.

"Oggi siamo qui per partecipare al funerale di 300 milioni di computer - spiega Aurore David, portavoce di Alternatiba -

- è una conseguenza della decisione di Microsoft di interrompere gli aggiornamenti di Windows 10. Il supporto dovrebbe finire il 14 ottobre 2026. Noi siamo qui per chiedere di estenderlo fino al 2030. Dal momento che l'anno scorso hanno già rinviato la scadenza di un anno, sappiamo che hanno ancora la capacità di mantenere questi aggiornamenti ed evitare il sacrificio di 300 milioni di computer che non potranno funzionare con Windows 11".

Per i manifestanti il problema è doppio: rifiuti elettronici da una parte, spesa per gli utenti dall'altra.

Per Frithjof Michaelsen, portavoce di Que Choisir Ensemble, "la fine degli aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 riguarda direttamente il portafoglio e il potere d'acquisto dei consumatori coinvolti. Parliamo di persone con computer che non possono più essere aggiornati e che saranno obbligate o a comprare un nuovo dispositivo, con un prezzo medio intorno ai 600 euro anche per un modello di gamma medio o bassa, oppure a non farlo, esponendosi così a rischi di pirateria, virus e frodi finanziarie, e alla fine anche a perdite economiche".